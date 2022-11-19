Вадим Супиков помог организовать ликвидацию аварии на водопроводе

19.11.2022 | 14:07

В общественную приемную председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова поступило обращение главы уличного комитета Александра Акименко.

Горожанин сообщил об аварии в системе водоснабжения, которая произошла в частном секторе микрорайона Маяк, у дома № 12 на улице Верещагина.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения и заявки, решать проблему никто не спешил.

При содействии Вадима Супикова специалисты ресурсоснабжающей организации оперативно устранили аварию на водопроводе.