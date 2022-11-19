Вадим Супиков помог организовать ликвидацию аварии на водопроводе

В общественную приемную председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова поступило обращение главы уличного комитета Александра Акименко.
Горожанин сообщил об аварии в системе водоснабжения, которая произошла в частном секторе микрорайона Маяк, у дома № 12 на улице Верещагина.
По его словам, несмотря на неоднократные обращения и заявки, решать проблему никто не спешил.
При содействии Вадима Супикова специалисты ресурсоснабжающей организации оперативно устранили аварию на водопроводе.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀