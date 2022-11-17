Общество

Пензенцы спросили военкома о возврате домой негодных к службе

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Для проведения прямого эфира в правительстве области специально оборудовали импровизированную студию. Перечень вопросов, с которым обращались к военкому пензенцы, можно разбить на два блока: осенне-зимний призыв в ряды вооруженных сил и мобилизация.

Вторая тема волнует горожан и жителей сельских районов гораздо больше: к примеру, где получить информацию, жив ли родственник, каково состояние здоровья находящегося в зоне проведения специальной военной операции.

«С подобными вопросами необходимо обращаться на горячую линию в Министерство обороны Российской Федерации по телефонам: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46. Там ответят на все вопросы», - рассказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Одно из сообщений, поступивших во время прямого эфира военкома, касалось мобилизованных пензенцев, признанных не годными к службе, но отправленных в расположение военных частей: почему их до сих пор не вернули домой.

«Военкомат на данный момент принимает решения на основе решений муниципальной призывной комиссии, если она отменяет решение, то мы быстро выносим ходатайство перед частью, формированием, отправляем все это решать в течение одних-двух суток», - объяснил Андрей Сурков.

Что касается выплат, положенных военнослужащим, в случае их задержек или неполучения военком посоветовал обращаться к командованию части либо сообщать по телефонам горячей линии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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