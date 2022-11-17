Общество

Глава Заречного рассказал, когда автобусы в Пензу пойдут через Ахуны

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В среду, 16 ноября, глава Заречного в прямом эфире рассказал о планах связать закрытый город с областным центром маршрутом общественного транспорта, проходящим через Ахуны.

«С начала этого года полномочия по организации пассажирских перевозок перешли от администрации Заречного к правительству Пензенской области. Сейчас на уровне правительства рассматривается новая концепция перевозок по территории агломерации, в которую входят Пенза и Заречный. Нами направлены предложения, сформированные по итогам моих летних встреч с горожанами, об изменениях в существующую маршрутную сеть, в том числе о возобновлении маршрута «А», - рассказал он.

По словам Климанова, достигнуто соглашение с руководством градообразующего предприятия, ПО «Старт», об организации пешеходного прохода через Ахунскую проходную (сейчас там можно проехать только на автомобиле). В 2023 году пройдут работы, связанные с ремонтом и оборудованием техническими средствами, чтобы через эту проходную могли проезжать автобусы с пассажирами.

«Мы заранее обратимся в правительство с просьбой с 2024 года предусмотреть маршрут, связывающий Заречный и Пензу и пролегающий через Ахунскую проходную и Ахуны. Разговоры у нас об этом идут давно, но пока такой маршрут не рассматривался. Надеемся, что с 2024 года он появится», - завершил тему Олег Климанов.

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