В Пензе убирают поваленные деревья и чинят светофоры

14.11.2022 | 16:17

В Пензе справляются с последствиями сильного ветра, начавшего бушевать в области с субботы, 12 ноября. Работы обсудили на совещании в администрации города.

12-го числа порывы ветра в областном центре достигали 17-20 м/с. Они повалили деревья, сорвали кровлю с нескольких зданий. 13 ноября стихия не утихла.

14-го числа поврежденные зеленые насаждения убирали на улицах Московской/Кураева, 38/5, Урицкого, 1, Долгорукова, 36, Одесской, 9, Коммунистической, 47, в 4-м Садовом проезде, 7.

Коммунальщики очищали дороги от веток, листьев и мусора, поправляли дорожные знаки. Специалисты восстановили работу светофоров на улицах Мира и Антонова.

«В настоящее время мероприятия по содержанию городских территорий ведутся в плановом режиме», - отметили в пресс-службе мэрии.

От ветра пострадала крыша дома № 31 на улице Воровского. На объекте ввели режим повышенной готовности.

Дом находится на самоуправлении, поэтому придется определить управляющую компанию и выделить средства из бюджета (с последующим взысканием расходов с собственников жилья) для ремонта.

Чиновники пообещали не оставлять жителей без кровли.

«Подобный инцидент произошел и на Володарского, 75. Там ремонтом займется МУП «Жилье-22» - управляющая компания, с которой у МКД заключен договор», - пояснили в мэрии.

Сотрудникам управляющих компаний города дадут поручения обойти дворы, чтобы оценить, какие беды натворил ветер, и восстановить благоустройство.