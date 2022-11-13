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Общество

Пензенцы публикуют в Сети последствия разгула стихии

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Вечером в субботу, 12 ноября, в Пензенской области скорость ветра достигала 18-23 м/с. О желтом уровне погодной опасности предупредили сотрудники МЧС.

Утром 13-го числа в социальной сети «ВКонтакте» начали появляться посты с кадрами последствий разгула стихии.

Так, группа «Подслушано Городищенский район» опубликовала пост о ЧП, случившемся в Городище. Там на газовую трубу упало дерево. В результате улицы Пешая, Мира, Кузнечная, а также часть улицы Матросова остались без голубого топлива.

Ремонтные работы пообещали начать с 8:00.

В Мокшане на трассе упала стела с названием населенного пункта. Пострадавших нет, но объект придется восстанавливать.

В Сердобске снесло крышу торгового центра «Маяк». Инцидент произошел около 6:00. Слетевшая конструкция задела газовую трубу. Видео последствий появилось в местном паблике во «ВКонтакте».

«Хорошо, что людей не было. Никто не пострадал», - прокомментировала пользовательница.

Пензу ЧП тоже не обошли стороной. На улице Воровского с дома № 31 унесло кровлю, а на Коммунистической, 49, дерево рухнуло на два автомобиля.

Группа «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» разместила снимок здания на улице Володарского, с которого порывы ветра также унесли часть крыши. Она упала на пешеходную зону.

По прогнозам синоптиков, 13 ноября сильный ветер сохранится. Спасатели советуют жителям области быть внимательными.

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Источник — видео vk.com/vip58
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