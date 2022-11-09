По мосту в Грабове трудно ходить и ездить, даже когда он не затоплен

09.11.2022 | 18:00

Обычно мост в Грабове тонет весной, во время половодья, но в 2022 году случилось нечто непонятное: путепровод, соединяющий две части села, затопило осенью. По берегам - десятки домов. Видно, как люди, подходя и подъезжая к переправе, несколько минут стоят в недоумении, думая, как попасть на другую сторону.

Владимир Левочкин еще накануне рискнул здесь проехать на свой легковушке. Но сейчас под водой оказалась значительная часть путепровода, а течение бурное.

«Это первый раз за все время, сколько я тут живу. Каждую осень спускают, но в пределах разумного», - отметил сельчанин.

В официальной группе «Пензенская область» соцсети «ВКонтакте» жителям дали ответ на их жалобы. Из него следует, что подтопление произошло вследствие сброса воды Сурским гидроузлом - так готовятся к осенне-зимнему сезону. Сообщается, что мера временная, но жители Грабова говорят: даже когда путепровод не затоплен, передвигаться по нему некомфортно - он буквально весь состоит из заплаток.

«Нам отписки дают, строить никто ничего не собирается. Его планируют на 2027 год - пять лет ждать, а за пять лет здесь неизвестно что будет», - рассказала Татьяна Левочкина.

Пока что людям предлагают пользоваться той переправой, что расположена на территории завода ГрАЗ. Ворота предприятия закрыты, на них висит график пропуска жителей и машин. Таким образом, попасть в изолированную часть Грабова можно не ежечасно.

«Только с разрешения», - уточнил охранник.

Место, где находится затопленный мост, в Грабове вообще пользуется дурной славой: за довольно короткий отрезок времени здесь утонуло несколько человек, среди погибших есть ребенок.