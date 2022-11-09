На улицах Пензы до конца года засветятся более 200 новых фонарей

09.11.2022 | 16:43

Управление ЖКХ Пензы заключило контракт с подрядной организацией на расширение сетей наружного освещения улиц.

В администрации города сообщили, что до конца 2022 года сети наружного освещения смонтируют на 10 объектах:

- ул. Нейтральная (от Антонова до выезда из города в сторону Заречного);

- ул. Грибоедова в районе домов № 14, 12, 10, 10а, 8, 6, 6а, 4а;

- ул. Усадебная (от дома № 1 до дома № 25 в сторону ул. Киселевой), ул. Счастливая (от дома № 24 до дома № 12 в сторону ул. Родионова);

- ул. Мозжухина, 4-7-й проезды Мозжухина, 6-й Земляничный проезд, 12а;

- от дома № 167 на ул. Правды до дома № 29 по 4-му проезду Громова;

- ул. Боровиковского, Крамского, Кустодиева, Горюшкина-Сорокопудова;

- от дома № 3 на ул. Мереняшева до дома № 11а на Тепличной;

- Ново-Тамбовский проезд;

- школа № 75/62 (ул. Пермская, 1а) на участке ул. Пермской от Ферганской до Подольской;

- дорога, соединяющая ул. Маршала Крылова с ул. Лермонтова.

На первых пяти объектах ведется монтаж опор наружного освещения. На участок на ул. Боровиковского, Крамского, Кустодиева, Горюшкина-Сорокопудова, а также на ул. Пермскую завезли материалы. В части расширения сетей в Ново-Тамбовском проезде и на дороге, соединяющей ул. Маршала Крылова с ул. Лермонтова, осуществляются согласовательные процедуры.

«Общее количество новых светоточек по вышеуказанным адресам составит 207 единиц», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вопрос о недостаточной освещенности пензенских улиц подняли депутаты гордумы на последней сессии. Особые нарекания в этой области вызвал частный сектор. И. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин пояснил, что сотрудники ведомства еженедельно по вечерам посещают разные районы Пензы и проверяют освещенность улиц. На основании таких объездов подаются заявки в горэлектросеть.