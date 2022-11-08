Общество

Пензенцам напомнили о возможности заморозить репродуктивные клетки

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В перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко все чаще проводится процедура криоконсервации живых клеток.

Эти клетки используются при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Данная процедура в Пензенской области с 2016 года проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Криоконсервация биоматериалов - это метод сохранения яйцеклеток или сперматозоидов, а также эмбрионов или тканей яичников с помощью их сверхбыстрого замораживания и возможностью восстановления биологических функций после размораживания.

«С помощью криоконсервации сохранить здоровый потенциал можно в случае длительного отъезда - например, на учебу или на период становления карьеры. Некоторые пары приходят просто для того, чтобы сохранить биоматериал мужчины», - поясняет главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью регионального минздрава, кандидат медицинских наук Анастасия Маркелова.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области подчеркнули: процедура криоконсервации в перинатальном центре проводится бесплатно по назначению лечащего врача на основании полного обследования и в соответствии с протоколом лечения.

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Источник — health.pnzreg.ru
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