Более ста пензенских водителей наказали за использование телефона

06.11.2022 | 10:23

Пензенским автомобилистам напомнили о штрафе за использование мобильного телефона за рулем.

Для безопасности движения должна быть возможность разговаривать по сотовому без использования рук. Если наушников или специальной гарнитуры нет, то за правонарушение предусмотрена административная ответственность, назначается штраф в 1 500 рублей.

«В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции Пензенской области за указанное нарушение были привлечены к ответственности более ста водителей», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Исследования показывают, что водитель, набирающий СМС или разговаривающий по телефону, не может качественно управлять машиной. Использование сотовых во время движения опасно. Уверенность автомобилистов в том, что можно одновременно выполнять несколько задач, является заблуждением.

То же относится и к пешеходам. Им нельзя отвлекаться на телефон при переходе проезжей части.

«Единственным приемлемым вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, а для пешехода - вне зоны проезжей части», - подчеркнули в Госавтоинспекции.