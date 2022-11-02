В Кузнецке и Заречном опубликованы графики работы врачей в выходные

02.11.2022 | 15:28

На странице Кузнецкой межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте» опубликован график работы поликлиники на конец недели.

Прием дежурного врача, работа кабинета неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти будут организованы с 8:00 до 14:00 4 ноября в поликлиниках № 2 и 4, 6 ноября - № 1 и 4.

5 ноября работают все поликлиники по графику субботы.

4, 5, 6 ноября с 8:00 до 14:00 в поликлиниках № 1, 2, 3, 4 будут работать медицинские регистраторы.

Прививочные кабинеты будут работать в соответствии с записью на портале ЕПГУ и в регистратурах.

График работы учреждений здравоохранения в Заречном опубликован на сайте МСЧ-59. В соответствии с ним городская поликлиника 3 ноября функционирует с 8:00 до 18:00. 4-го будет работать лишь врач-терапевт, посещающий на дому пациентов с коронавирусной инфекцией. Также 4, 5 и 6 ноября с 8:00 до 13:00 будет проводиться вакцинация от COVID-19 и гриппа.

Детская поликлиника и женская консультация в Заречном 3 ноября работают с 8:00 до 18:00, а 4, 5 и 6 ноября у них выходные дни.