Банк «Кузнецкий» увеличил кредитный портфель по ипотеке на 16,3%

02.11.2022 | 12:27

В банке «Кузнецкий» по итогам 12 месяцев портфель ипотечных кредитов вырос на 16,3% и достиг полумиллиарда рублей. В сентябре 2022 года было выдано более 21 млн рублей, что на 47% больше по сравнению с августом.

Доля ипотечных займов в кредитном портфеле физических лиц превышает 38%. Большей популярностью у клиентов пользовались кредиты на покупку квартир на вторичном рынке недвижимости, также наблюдался повышенный интерес к программам господдержки на жилье в строящихся домах и рефинансирования.

Банк «Кузнецкий» предлагает выгодные и прозрачные условия по собственным программам ипотечного кредитования с первоначальным взносом от 10%, в рамках госпрограмм - от 15%, сроком до 30 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита зависит только от платежеспособности заемщиков.

Также клиенты могут оформить кредит на покупку и строительство жилого дома по низкой процентной ставке.

Более подробную информацию по ипотечным продуктам можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.