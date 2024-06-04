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Экономика

Проанализировано отношение россиян к ипотеке с господдержкой

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78% россиян считают, что льготная ипотека должна стать более адресной. По мнению 42%, в равной степени необходимо поддерживать индивидуальное жилищное строительство и льготные категории населения. Более трети респондентов выступают за помощь пострадавшим от бедствий и жителям новых регионов. Каждый четвертый считает, что стоит поддерживать регионы Крайнего Севера, а каждый пятый - за субъекты с невысокими темпами ввода нового жилья. Таковы данные опроса * ВТБ и банка «Открытие» в преддверии ПМЭФ-2024.

В ходе исследования выяснилось, что в этом году оформить кредит планируют менее четверти россиян. При этом за ипотекой намерены обратиться 6% из них. Больше всего желающих проживает в Приволжском федеральном округе (10%).

Наибольшим спросом у респондентов пользуются квартиры в новостройках: такие объекты в этом году намерены купить более 44% опрошенных. Чуть более трети (36%) планируют приобрести вторичное жилье, четверть потратят полученные в банке средства на строительство или покупку загородного дома. Примерно каждый десятый собирается переехать в другой регион и купить жилье там, а 6% пока думают, какой вид недвижимости выбрать.

При этом половина из тех, кто планирует оформить ипотеку, готовы воспользоваться целевым вкладом для накопления на покупку жилья в случае получения более выгодной ставки по кредиту. Законопроект о жилищных вкладах, которые должны упростить россиянам приобретение недвижимости, в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы. Для 43%, чтобы принять решение по целевому вкладу, необходимо больше информации. И только 7% отрицательно отнеслись к идее его оформления, так как не видят в этом выгоды.

«Господдержка позволила россиянам улучшать жилищные условия даже в наиболее сложные для нашей экономики периоды, но сейчас большинство заемщиков уверены, что ее стоит сделать социально направленной. С учетом комфортности и доступности частных домов в сравнении с квартирами, особенно для семей с детьми, вполне справедливо предложение поддержать сегмент ИЖС. Тем более пока на этом рынке спрос намного превышает предложение, что связано с его недостаточной прозрачностью и практически отсутствием крупных игроков. Безусловно, важна поддержка и отдаленных населенных пунктов, зачастую с суровыми климатическими условиями, ведь здесь наличие собственного и благоустроенного дома особенно необходимо. Очевидно, что смещение фокуса господдержки на регионы с небольшими темпами ввода нового жилья стимулирует выход туда строительных компаний и повысит качество жизни, в том числе жителей новых субъектов», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

* Опрос проведен 1-12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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