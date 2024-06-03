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Экономика

В 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд

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В 2024 году ожидается 60%-й рост спроса на электрокары в стране. Основными факторами станут расширение модельного ряда, комплексная поддержка автовладельцев и развитие инфраструктуры. Всего россияне приобретут около 40 тысяч экомобилей, что станет новым рекордом для рынка. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2024 представили аналитики ВТБ.

Развитие предприятий по сборке электромобилей в России с высоким уровнем локализации производства компонентов, существенное расширение модельного ряда, а также взятый государством курс на поддержку электротранспорта способствовали существенному росту интереса физлиц к таким машинам. Только за прошлый год на отечественном рынке официально появилось 16 новых моделей, не считая «гибридов».

Одновременно государство усилило поддержку электродвижения: при установке зарядных станций бизнесу стали субсидироваться до 60% от их стоимости и до 30% от затрат на техническое подключение, а максимальная скидка для физлиц на покупку электрокаров по госпрограмме увеличилась с 625 до 925 тысяч рублей. При этом до конца 2024 года владельцы электромобилей могут свободно ездить по платным федеральным трассам, а в некоторых регионах России их освободили от транспортного налога и оплаты парковки. В результате по итогам 2023 года продажи электрокаров в стране увеличились более чем в 8 раз - до 24,4 тысячи штук.

В 2024-м в условиях дальнейшего увеличения предложения на рынке, формирования запаса комплектующих и поддержки владельцев электрокаров интерес к таким авто продолжил расти. За 5 месяцев в России было продано примерно 11 тыс. машин на электротяге, что почти в 4 раза превышает прошлогодний результат. Учитывая текущие темпы спроса и планируемое двукратное увеличение сети и количества регионов с «быстрыми» зарядками, в целом по итогам года прогнозируется рост продаж на 63% - до 40 тысяч штук *. Сокращение темпов роста по сравнению с 2023 годом будет связано, с одной стороны, с насыщением рынка, с другой - со все еще низкой долей электрокаров среднего ценового сегмента.

«В последние несколько лет вопросы защиты окружающей среды стали для России ключевыми. Следуя мировым тенденциям и стремясь повысить качество жизни, государство реализует целый комплекс мер по развитию и поддержке электротранспорта, которые показывают свою эффективность. Амбициозные планы по увеличению доли электрокаров до 10% от общего числа машин к 2030 году позволят не только сохранить экологию, но и предоставят новые возможности для развития национальной экономики и укрепят технологическую независимость России», - отметили в пресс-службе ВТБ.

* В прогнозе учитывались электромобили и гибридные машины.

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