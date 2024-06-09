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Общество

Перечислены маршруты автобусов, которые изменятся в 2024 году

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В Пензе в 2024-м не запланирована отмена каких-либо маршрутов общественного транспорта. Зато до конца года появится ранее анонсированный маршрут № 26 (школа № 62 - улица Кижеватова).

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства Пензенской области.

Также в документе отмечено, что до конца 2024-го планируется изменить следующие маршруты: № 6 (кардиоцентр - Междуречье), № 10 (база О'РЭХТ - улица Карпинского), № 2а (ст. Кривозеровка - Арбековская Застава), № 75 (улица Водопьянова - улица Минская), № 80 (Пенза-III - улица Ладожская).

Каким именно образом изменят указанные маршруты, в документе не указывается.

Ранее сообщалось, что новый маршрут № 26 станет подвозящим. Анонсировалось и открытие автобусного маршрута № 19. Согласно планам он пройдет через улицу Пушкина - Заводской район - Суворова.

По мнению министра цифрового развития, транспорта и связи региона Сергея Балакина, на реализацию транспортной реформы в Пензе потребуется не менее 3-5 лет. По замыслу, микроавтобусы станут использовать на подвозящих маршрутах, а троллейбусы и большие автобусы - на основных. Схемы движения части общественного транспорта изменят, некоторые маршруты уберут.

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