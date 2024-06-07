Обоснована важность расширения пилота по цифровому рублю

07.06.2024 | 13:02

Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором. В рамках пилота отработаны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплата цифровыми рублями товаров, работ и услуг в точках продаж по QR-кодам.

Участники фокус-группы в режиме реального времени протестировали переводы между физлицами, включая разовые и постоянные автоплатежи, а также оплату цифровыми рублями товаров и услуг контрагентов.

Среди статей расходов - услуги заправочных станций, где можно приобрести топливо, напитки и снеки; связь, интернет или доступ в цифровой кинотеатр; проезд по карте; пожертвования в благотворительные фонды.

На следующих этапах тестирования цифрового рубля участники рынка расширят перечень операций, включая оплату по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами. Кроме того, кратно увеличится число участников фокус-группы, сообщал Банк России.

«Реализация проекта позволит повысить стабильность и безопасность финансовой отрасли страны, особенно актуальные в период санкционного давления на экономику и финансовую сферу, когда российские банки были отключены от международных платежных систем», - заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. В пилоте цифрового рубля принимают участие 12 банков.

«На следующем этапе развития проекта важно расширять круг его участников, особенно за счет юридических лиц - торгово-сервисных предприятий, которые могли бы обеспечить дополнительные возможности для использования цифрового рубля. Пилотирование с большим количеством компаний позволит дать еще один импульс развитию проекта и посмотреть по-новому на ключевые преимущества национальной цифровой валюты для клиентов», - сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.