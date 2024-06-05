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Экономика

Более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес

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54% предпринимателей планируют расширить свой бизнес в ближайший год. Наибольшая доля таких компаний сосредоточена в отраслях производства товаров народного потребления, промышленности, энергетики и сельского хозяйства. О результатах исследования рассказал на ПМЭФ-2024 заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В половине случаев предприниматели планируют развивать бизнес за счет увеличения объема продаж и производства как с привлечением заемных, так и за счет собственных средств. Каждая четвертая компания, готовая расширяться, планирует выход на новые рынки сбыта и рассматривает для этого зарубежное направление - Китай, ОАЭ, страны ближнего зарубежья. Предприятия торговли и ритейла в качестве новых рынков рассматривают для себя выход на маркетплейсы.

В числе наиболее важных инструментов финансовой поддержки предприниматели назвали субсидии и целевые гранты, а также льготное финансирование (25% и 23% соответственно). При этом в качестве инструментов льготного финансирования в основном рассматриваются кредиты. Отдельное направление - ИТ и телеком: представители этих отраслей сообщили, что больше нуждаются в налоговых льготах, особенно в послаблениях в части НДС.

«Этот сегмент проявил высокую гибкость в условиях значительных изменений последних лет, поэтому результаты исследования крайне важны - они доказывают, что предприниматели оптимистичны и в ближайший год видят возможности для развития, запуска проектов и создания рабочих мест», - прокомментировал Денис Бортников.

В качестве наиболее востребованных инструментов нефинансовой поддержки более половины респондентов назвали мораторий на проверки бизнеса и упрощение отчетности. Для предприятий сферы услуг существенной помощью станет продвижение бизнеса в социальных сетях и на маркетплейсах.

«Каждая четвертая опрошенная компания считает текущее состояние бизнеса оптимальным и расширяться в ближайшее время не планирует», - сообщили в пресс-службе ВТБ.

* Исследование проведено банком ВТБ в мае 2024 года среди предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса в городах России с населением более 100 тысяч человек. Темой исследования стала заинтересованность предпринимателей в инструментах финансовой и нефинансовой поддержки, а также планы развития бизнеса на ближайший год.

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