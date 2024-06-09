Камешкирцы собрали десятки грузовиков гуманитарной помощи

09.06.2024 | 14:50

Жители Камешкирского района всем миром собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Караван из 22 грузовиков уже отправился в зону спецоперации.

Об этом в воскресенье, 9 июня, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В сборе участвовали бизнесмены, районная администрация, неравнодушные граждане. Их объединили активисты группы «Zа братьев-58 region».

В зону СВО отправили пиломатериалы, емкости под воду, продукты, маскировочные сети, медикаменты, а также «сухой душ».

Ранее стало известно, что в Кузнецке в преддверии Дня России объявлен сбор средств на нужды бойцов спецоперации. Глава города Сергей Златогорский призвал делать пожертвования коллективы предприятий, предпринимателей и жителей города. На деньги, которые уже собрали, приобрели автомобиль УАЗ.