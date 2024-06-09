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Общество

Камешкирцы собрали десятки грузовиков гуманитарной помощи

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Жители Камешкирского района всем миром собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Караван из 22 грузовиков уже отправился в зону спецоперации.

Об этом в воскресенье, 9 июня, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В сборе участвовали бизнесмены, районная администрация, неравнодушные граждане. Их объединили активисты группы «Zа братьев-58 region».

Камешкирцы собрали десятки грузовиков гуманитарной помощи

В зону СВО отправили пиломатериалы, емкости под воду, продукты, маскировочные сети, медикаменты, а также «сухой душ».

Камешкирцы собрали десятки грузовиков гуманитарной помощи

Ранее стало известно, что в Кузнецке в преддверии Дня России объявлен сбор средств на нужды бойцов спецоперации. Глава города Сергей Златогорский призвал делать пожертвования коллективы предприятий, предпринимателей и жителей города. На деньги, которые уже собрали, приобрели автомобиль УАЗ.

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Источник — видео, фото из телеграм-канала Олега Мельниченко
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