Камешкирцы собрали десятки грузовиков гуманитарной помощи

Жители Камешкирского района всем миром собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Караван из 22 грузовиков уже отправился в зону спецоперации.
Об этом в воскресенье, 9 июня, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В сборе участвовали бизнесмены, районная администрация, неравнодушные граждане. Их объединили активисты группы «Zа братьев-58 region».
В зону СВО отправили пиломатериалы, емкости под воду, продукты, маскировочные сети, медикаменты, а также «сухой душ».
Ранее стало известно, что в Кузнецке в преддверии Дня России объявлен сбор средств на нужды бойцов спецоперации. Глава города Сергей Златогорский призвал делать пожертвования коллективы предприятий, предпринимателей и жителей города. На деньги, которые уже собрали, приобрели автомобиль УАЗ.