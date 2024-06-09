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Общество

В календаре может появиться дополнительный выходной

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Минтруд РФ изучит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Рассмотреть вопрос планируется при формировании производственного календаря на 2025-й.

«Запрос от общества на это большой», - цитирует министра труда РФ Антона Котякова «Парламентская газета».

По мнению экспертов, выходной 31 декабря посодействует укреплению семейных уз россиян и создаст благоприятную атмосферу для встречи Нового года. Кроме того, увеличение числа нерабочих дней хорошо отразится на здоровье и благополучии граждан, снизит у них уровень стресса.

Известно, что законопроект об объявлении последнего дня в году выходным вносили на рассмотрение в Госдуму РФ в 2019-м и 2020-м, однако кабмин давал отрицательное заключение.

В некоторых регионах РФ, в Пензенской области в том числе, 31 декабря делали выходным, если оно выпадало на субботу или воскресенье.

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