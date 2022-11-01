Пензенцам рассказали, когда в регионе будут оформлять карту болельщика

Жителям Пензенской области рассказали, когда они наконец смогут оформить карту болельщика, не выезжая за пределы региона.
«Столкнулся с такой проблемой как невозможность подтверждения личность во всех МФЦ области при оформлении карты. Это решаемо?» - написал мужчина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Ответ последовал от представителя областного правительства. Оказалось, вопрос решаем.
«Услуга подтверждения личности для оформления карты болельщика станет доступна в офисах МФЦ по Пензенской области в декабре 2022 года», - заявили пензенцу.
Пока же жители Сурского края вынуждены подтверждать личность в МФЦ в других регионах. Так, в августе жительница областного центра рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что подала заявку на оформление карты на сервисе госуслуг, но дело застопорилось.
Горожанке пришел ответ: «Ваше заявление принято к рассмотрению. Пожалуйста, посетите МФЦ для подтверждения личности». Однако в списке МФЦ, где можно это сделать, не оказалось центров, расположенных в Пензенской области.
Напомним, карта болельщика нужна для того, чтобы купить билет на матч и абонемент.
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