Пензенцам рассказали, когда в регионе будут оформлять карту болельщика

01.11.2022 | 14:28

Жителям Пензенской области рассказали, когда они наконец смогут оформить карту болельщика, не выезжая за пределы региона.

«Столкнулся с такой проблемой как невозможность подтверждения личность во всех МФЦ области при оформлении карты. Это решаемо?» - написал мужчина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ последовал от представителя областного правительства. Оказалось, вопрос решаем.

«Услуга подтверждения личности для оформления карты болельщика станет доступна в офисах МФЦ по Пензенской области в декабре 2022 года», - заявили пензенцу.

Пока же жители Сурского края вынуждены подтверждать личность в МФЦ в других регионах. Так, в августе жительница областного центра рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что подала заявку на оформление карты на сервисе госуслуг, но дело застопорилось.

Горожанке пришел ответ: «Ваше заявление принято к рассмотрению. Пожалуйста, посетите МФЦ для подтверждения личности». Однако в списке МФЦ, где можно это сделать, не оказалось центров, расположенных в Пензенской области.

Напомним, карта болельщика нужна для того, чтобы купить билет на матч и абонемент.