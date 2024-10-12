«Дизель» проиграл саратовской команде «Кристалл С»

12.10.2024 | 18:17

В субботу, 12 октября, пензенский ХК «Дизель» встретился в Саратове с местной командой «Кристалл С». Матч проходил в рамках чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги.

Матч начался в 17:00 по саратовскому времени (16:00 по московскому). В первом периоде добиться преимущества не удалось ни пензенцам, ни хозяевам льда.

Положение изменилось во втором периоде. На 23-й минуте благодаря «дизелисту» Михаилу Назарову шайба оказалась в воротах противника.

На 34-й минуте саратовский игрок Никита Асылаев забил пензенцам гол, и третий период начался с равным счетом.

На 58-й минуте хоккеист «Кристалла С» Даниил Конькин занес пензенцам вторую шайбу. После этого «Дизель» взял тайм-аут и заменил вратаря Дмитрия Шугаева на экстраполевого игрока.

Однако это не помогло. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу саратовцев.

Следующая встреча «Дизеля» состоится 18 октября - с московской командой «Звезда».