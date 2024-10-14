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Общество

В пензенском МФЦ документы стали выдавать круглосуточно

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В Пензе заработал клиентский сервис, благодаря которому услуги, оказываемые в МФЦ, предоставляются круглосуточно 7 дней в неделю.

В центре «Мои документы» на улице Шмидта, 4, установили постамат, заявитель может забрать бумаги из ячеек без талона в удобное для себя время.

Сервис доступен для тех, кто изначально обратился за оказанием услуги именно в этот многофункциональный центр и дал согласие на дистанционную выдачу результата (при условии, что услуга имеет такую опцию).

«Когда документ будет готов к выдаче, гражданину поступит СМС-сообщение со специальным кодом для открытия ячейки. Результат предоставления услуги необходимо будет получить в течение 5 календарных дней.

За день до завершения срока хранения заявителю позвонят из контакт-центра МФЦ, тел. +7 (8412) 329 338, и напомнят о необходимости забрать документы из ячейки», - уточнили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

Если клиент не успеет в срок, бумаги из постамата передадут в окно выдачи.

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Источник — фото областного минэка
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