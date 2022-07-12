У пензенцев возникли проблемы с оформлением карты болельщика

12.07.2022 | 15:57

У жителей региона возникли проблемы с оформлением карты болельщика. Свою историю сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала горожанка Мария Х.

«Я планирую в августе поехать на матч в Нижний Новгород. Вчера на «Госуслугах» подала заявку на карту болельщика, без которой на стадион сейчас не пускают. Пришел ответ: «Ваше заявление принято к рассмотрению. Пожалуйста, посетите МФЦ для подтверждения личности», - рассказала женщина.

Однако в списке МФЦ, где можно это сделать, не оказалось центров, расположенных в Пензенской области. То есть, чтобы оформить карту, надо съездить в другой регион (всего их в списке 11).

«Я позвонила на горячую линию «Госуслуг». Мужчина сказал, что в Пензе действительно пока подтвердить личность нельзя. Когда-то это можно будет сделать, но не на данный момент. Говорит, вы можете подтвердить личность прямо в Нижнем Новгороде, это быстро делается, и карта болельщика будет в «Госуслугах» электронная.

Но меня это очень пугает. Вдруг на подтверждение личности уйдет много времени, а на матч уже больше половины билетов раскупили. Если я куплю билет, а с картой не получится ничего, то мне что делать? Дурдом», - высказалась Мария.

По ее мнению, болельщикам создали слишком много преград на пути к заветному стадиону.