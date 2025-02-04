В Пензенской области назначен новый руководитель МФЦ

04.02.2025 | 15:44

У пензенского Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг сменился руководитель. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности региона Алмаз Хакимов.

«Представил коллективу ГАУ «МФЦ» нового директора - Алексея Кардакова», - написал он в своем телеграм-канале во вторник, 4 февраля.

Алексей Кардаков известен пензенцам как бывший прокурор Ленинского района. В 2007-м он перешел на пост прокурора Пензенского района, а с июля 2015 года занимал должность начальника Управления Судебного департамента в Пензенской области и был освобожден от нее 2 сентября 2024-го.

Ранее директором организации являлась Надежда Козенко. Она пришла на это место в марте 2017 года.

Прежде Козенко занимала ряд государственных должностей, в том числе в правительстве Пензенской области. До того как стать директором МФЦ, она с июля 2012 года до апреля 2016-го возглавляла администрацию Октябрьского района Пензы.