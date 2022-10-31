Названо место Пензенской области по числу преступлений среди регионов РФ

31.10.2022 | 09:08

Пензенская область оказалась в числе наиболее безопасных регионов России. К такому выводу пришли эксперты агентства РИА Рейтинг, проанализировав статистику от правоохранителей.

«По данным МВД, за период с января по сентябрь 2022 года в России было зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%», - уточняется в материале.

Эксперты составили рейтинг, взяв за основу показатель по числу преступлений на 10 тысяч жителей. В результате Пензенская область оказалась на 14-м месте по безопасности.

За 9 месяцев на каждые 10 тысяч жителей региона зарегистрировали по 81 преступлению (в том числе по 24,6 тяжких). При этом общее число нарушений закона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 2,7%, а количество тяжких и особо тяжких выросло на 2,5%.

Показатели Пензенской области ниже общероссийских. В среднем по стране на 10 тысяч граждан было совершено 102,9 преступления (28 из них тяжкие и особо тяжкие).

Самым безопасным субъектом РФ, согласно выводам экспертов, оказалась Чечня. На втором месте Ингушетия, на третьем - Дагестан. Наиболее опасные - Амурская область, республики Алтай и Бурятия.