В Пензенской области свыше 4 200 человек страдают псориазом

29.10.2022 | 10:48

Ко Всемирному дню борьбы с псориазом, который ежегодно отмечается 29 октября, сотрудники Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали об этом недуге и дали советы тем, кто страдает им.

Псориаз - одно из самых распространенных заболеваний кожи, которое проявляется в виде высыпаний и шелушений. Он может развиваться в любом возрасте с момента рождения до глубокой старости.

В Пензенской области на диспансерном наблюдении находится более 4 200 человек, в том числе 301 ребенок.

«Несмотря на то что заболевание относится к числу полностью неизлечимых, оно поддается контролю. При правильном лечении его внешнее проявление может быть незначительным», - пояснили в минздраве.

Эксперты напомнили: в случае появлений на коже высыпаний, напоминающих псориаз, необходимо обратиться к дерматологу. Врач сможет поставить точный диагноз и назначить лечение.