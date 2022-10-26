Общество

Пензенцы попытались прогнать чужаков с придомовой парковки

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Пензенцы из девятиэтажки на проспекте Строителей изобрели собственный знак. В «Правилах дорожного движения» такого нет, но горожане утверждают: им без него не жить, а вернее, не поставить машины у дома.

Во дворе появились щиты, на которых значится, что территория - собственность жителей и парковка постороннего автотранспорта запрещена. Представители управляющей компании считают их законными.

В семье старшей по дому машины нет, но другим жильцам после появления красных щитов во дворе стало парковаться проще. Девятиэтажка расположена так, что другие меры борьбы с посторонними машинами невозможны. Например, установить шлагбаум, как у соседей, людям не разрешили. Некоторых желающих оставить свой автомобиль в чужом дворе таблички уже отпугнули.

«Здесь стояла машина, владелец не из нашего дома, у него были пробиты колеса, он использовал машину в качестве склада, она стояла больше года. Я вижу, что ее сейчас нет», - отметила жительница дома № 120 на проспекте Строителей Людмила Сураева.

Однако совсем избавиться от нежеланных гостей таблички не помогают. Автовладельцам иногда деваться просто некуда, приходится ставить в чужом дворе.

«Ну никто же данные места не покупал? Жительница данного дома тут, бабушка, каждый раз какие-то претензии кидает - вплоть до оскорблений. Говорит, что это парковка их дома, чтобы машину здесь больше не ставил. Я даже замечал, как она хлеб рядом с моей машиной кидает и голуби... сами понимаете», - сообщил молодой человек.

Представители администрации Октябрьского района прокомментировали ситуацию. Люди на отмежеванной территории имеют право установить подобные знаки. С другой стороны, автовладельцы, которые их проигнорируют, не могут быть оштрафованы, а наказать их, не прибегая к закону, способны мстительные местные жители.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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