В Пензенской области за сутки подтвердился 101 случай ковида

23.10.2022 | 12:34

В Пензенской области снижается число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у 101 человека.

55 из них являются жителями Пензы, 11 - Никольского района, по 8 - города Заречного и Лунинского района, 6 - Иссинского, по 3 - Городищенского, Колышлейского и Лопатинского.

Единичные случаи зарегистрированы в Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском и Пензенском районах.

В течение 24 часов госпитализация потребовалась 16 жителям региона с коронавирусом.

«22 октября выздоровевших 114 человек. Итого выздоровевших - 209 548. Умерших - 1 (6 108). Случаев подтвержденной COVID - 216 920», - сообщили в региональном оперативном штабе.