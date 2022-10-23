В Пензенской области за сутки подтвердился 101 случай ковида

В Пензенской области снижается число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у 101 человека.
55 из них являются жителями Пензы, 11 - Никольского района, по 8 - города Заречного и Лунинского района, 6 - Иссинского, по 3 - Городищенского, Колышлейского и Лопатинского.
Единичные случаи зарегистрированы в Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском и Пензенском районах.
В течение 24 часов госпитализация потребовалась 16 жителям региона с коронавирусом.
«22 октября выздоровевших 114 человек. Итого выздоровевших - 209 548. Умерших - 1 (6 108). Случаев подтвержденной COVID - 216 920», - сообщили в региональном оперативном штабе.
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