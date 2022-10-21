Общество

В Пензенской области взыскали долги по зарплате на сумму 28,5 млн

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В 2022 году в Пензенской области выплачены долги по зарплате на сумму 28,5 млн руб. О результатах работы за 9 месяцев рассказали в региональной прокуратуре.

Всего за указанный период сотрудники ведомства выявили свыше 900 нарушений, связанных с оплатой труда. Внесено 269 представлений, 182 виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, 116 - к административной. В отношении 3 работодателей возбудили уголовные дела.

В суды направили 425 заявлений о взыскании задолженностей.

«Благодаря принятым мерам работникам выплачено не полученное вовремя вознаграждение за труд в сумме более 28,5 млн руб. К примеру, в результате прокурорского вмешательства удалось добиться выплаты задолженности работникам ООО «Каскад» (2 млн), ООО «Кавендровский комбикормовый завод» (1,5 млн), МУП «Спецбюро» (540 тыс.), ООО «Земли ПНЗ» (402 тыс.)», - пояснили в прокуратуре области.

В результате восстановлены права более чем 1 000 работников.

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