В Белинском районе отец вспомнил о сыне при виде Уголовного кодекса РФ

21.10.2022 | 09:56

43-летний уроженец Белинского района выплатил долг сыну, чтобы избежать уголовного наказания.

Мужчина обязан был выделять средства на содержание 17-летнего подростка, но старался избегать ответственности. Он нигде официально не трудился, перебивался случайными заработками и алименты направлял лишь время от времени, занижая требовавшуюся сумму.

За уклонение от уплаты в отношении отца возбудили дело об административном правонарушении, по которому назначили наказание в виде обязательных работ.

Однако это не подвигло отца начать оказывать сыну полноценную помощь. Долг достиг 270 000 рублей.

«Спустя три месяца в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В период проведения проверки мужчине было разъяснено, что уголовное дело подлежит прекращению лишь в случае полного погашения долга. Чтобы не отягощать свою жизнь уголовным преследованием, он погасил задолженность в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.