Отцам напомнили о праве выйти на пенсию в 55 лет и пяти пособиях

21.10.2022 | 10:07

В России стараются заботиться обо всех слоях населения. Многочисленные льготы и выплаты имеют не только пенсионеры, но и семьи. На некоторые пособия могут рассчитывать и отцы. Специалисты портала «Объясняем.рф» напомнили об основных выплатах, которые получают мужчины.

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо опекун. Мужчина может его получить в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Отцы могут использовать и сертификат на материнский капитал. Это возможно, если мужчина является единственным усыновителем первого (когда решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года).

Также к отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав, уточнили специалисты.

«Мужчина имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, если является неработающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них, умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей, признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей», - указано на портале.

Одна из последних выплат - на детей в возрасте от 8 до 17 лет - также доступна мужчинам. Она назначается при условии комплексной оценки нуждаемости семьи, а доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания.

Специалисты напомнили, что мужчина - родитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы может получать ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей, если он является трудоспособным гражданином, не работает и осуществляет уход за ребенком.

Один из родителей ребенка-инвалида, воспитавший его до достижения возраста 8 лет, имеет право на досрочную пенсию. Если данным правом воспользовался отец, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа и правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась мать ребенка.