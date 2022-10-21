Общество

Отцам напомнили о праве выйти на пенсию в 55 лет и пяти пособиях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России стараются заботиться обо всех слоях населения. Многочисленные льготы и выплаты имеют не только пенсионеры, но и семьи. На некоторые пособия могут рассчитывать и отцы. Специалисты портала «Объясняем.рф» напомнили об основных выплатах, которые получают мужчины.

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо опекун. Мужчина может его получить в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Отцы могут использовать и сертификат на материнский капитал. Это возможно, если мужчина является единственным усыновителем первого (когда решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года).

Также к отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав, уточнили специалисты.

«Мужчина имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, если является неработающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них, умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей, признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей», - указано на портале.

Одна из последних выплат - на детей в возрасте от 8 до 17 лет - также доступна мужчинам. Она назначается при условии комплексной оценки нуждаемости семьи, а доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания.

Специалисты напомнили, что мужчина - родитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы может получать ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей, если он является трудоспособным гражданином, не работает и осуществляет уход за ребенком.

Один из родителей ребенка-инвалида, воспитавший его до достижения возраста 8 лет, имеет право на досрочную пенсию. Если данным правом воспользовался отец, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа и правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась мать ребенка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — Объясняем.рф
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте