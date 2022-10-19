В Пензе еще на нескольких маршрутах появилась возможность оплаты картой

19.10.2022 | 18:14

Сумка кондуктора Ирины Царевой теперь стала гораздо легче - в ней меньше мелочи. Пассажиры, пользующиеся маршрутом № 82с, теперь могут оплачивать проезд банковскими картами, и многие это делают. Пластик подносят к специальному аппарату кондуктора и получают билет.

«Очень удобно: сразу достал и оплатил. Деньги считать не надо, мелочь эту», - отметила пассажирка.

«Когда - картой, когда - наличкой. Картой быстро и удобнее», - рассказал молодой человек.

«Сложностей не было, все проходит. Немножко подольше подержать карту - и все проходит: и один, и два, и три билета», - сообщила кондуктор Ирина Царева.

Возможность безналичной оплаты появилась на маршрутах № 82с, 54, 66, 70, 149, 165. Раньше такая услуга уже предоставлялась в Заречном, в автобусе № 130 и во всех троллейбусах. Пензенцы ждут, когда без мелочи в кармане можно будет садиться в маршрутки.

«Хотели бы, конечно, потому что удобно», - пояснила пенсионерка.

«Прямо с удовольствием бы! Не всегда можно деньги снять, банкоматы далековато или еще что-нибудь - причины всякие бывают. Карточкой очень удобно», - заявила горожанка.

Водители маршрутных такси к безналу относятся по-разному. Кто-то говорит, что ему все равно, другие хотят получать от пассажиров только реальные, а не электронные деньги. Третьи еще не определились.

«Надо ставить аппарат, деньги куда будут уходить, все продумать. А так - удобно, ускоряет процесс. Сложно организовать», - подчеркнул водитель.

Представители учреждения «Организатор перевозок Пензенской области», отвечающего за общественный транспорт, подчеркивают: работа, направленная на расширение возможности безналичной оплаты проезда, будет продолжена. Но пока у маршрутчиков по закону нет обязанности продавать билеты по картам.