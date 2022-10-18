Общество

В Кузнецке решили фотографировать владельцев собак с улиц

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В Кузнецке предложили фотографировать владельцев собак, которые отпускают своих питомцев на свободный выгул. Тему обсудили на оперативном совещании в местной мэрии в понедельник, 17 октября.

На отлов бездомных собак в городе выделено 576 тыс. руб. Этих средств хватит на то, чтобы провести работы с примерно 115 особями.

«Давайте отрабатывайте, потому что у нас уже эскадроны сформировались этих собак. Предполагаю, что там достаточно много с ошейниками и найдутся сейчас хозяева. Сфотографируйте их. Мы их будем на сайте выкладывать с фамилиями, именами и отчествами. Если они так любят своих собак, на цепочку пускай посадят», - потребовал мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Ему доложили, что 80% животных на улицах - не бездомные, а отпущенные на свободный выгул.

«Сейчас начнутся холода, они злее станут. Еще кого-нибудь, не дай бог, покусают крепко. Деньги все освоить надо», - резюмировал Златогорский.

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