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Общество

Ремонт музыкальной школы № 2 завершат в середине 2023 года

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Здание на Ленина, 8а, теперь приятного песочного цвета, а на фасаде нарисован нотный стан и скрипичный ключ. В музыкальной школе № 2 завершен первый блок работ по приведению двухэтажки в порядок.

«Отремонтировали фасад с утеплением, мягкую и металлическую кровли. Замена окон в некоторых помещениях произошла, ремонт цоколя, отмостки здания, ремонт пожарных лестниц», - сообщила директор музыкальной школы № 2 г. Пензы Оксана Матвеева.

«Прихожу с хорошим настроением. Красивое, светлое здание», - оценила вахтер Ирина Азанова.

На самом деле все самое серьезное еще впереди. Внутри строения осталось немало проблем. Взять хотя бы главный концертный зал музыкальной школы.

«Протекала крыша. Естественно, здесь будет замена потолка, здесь будут стены приводиться в порядок, пол», - сообщила Оксана Матвеева.

После проведения второй части ремонта, а она затронет «начинку» здания, проблемы должны исчезнуть. Обновят многие помещения школы. Только сначала и педагогам, и детям (а их около четырехсот) предстоят непростые месяцы. Всех ждет переезд: очередной этап работ предполагает, что помещения должны быть свободны. Найти место для занятий оказалось нелегко. Но решение уже принято - временные пристанища предоставят.

«Это Центр культуры и досуга, Центр хореографического искусства (несколько классов) и детская художественная школа № 2», - перечислила Оксана Матвеева.

До конца года занятия будут по-прежнему проходить на Ленина, 8а. Полностью ремонт музыкальной школы № 2 планируют завершить в середине 2023-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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