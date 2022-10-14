В Пензе оштрафовали нелегального перевозчика из Средней Елюзани

14.10.2022 | 09:57

Мировой суд оштрафовал жителя Средней Елюзани, который, не имея лицензии, организовал перевозку пассажиров из Пензы в родное село.

Дело было рассмотрено по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Нарушение зафиксировали в августе. «Луидор» с 14 пассажирами остановили на трассе М5 «Урал». Оказалось, что они отдали водителю по 300 рублей.

По закону за осуществление гражданами предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии предусмотрен штраф в 50 000 рублей. Сельчанина признали виновным, но заплатить ему предстоит меньше. Суд учел, что у нарушителя нет работы, и снизил размер штрафа до 25 000.