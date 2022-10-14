Общество

Пензенцев в выходные ждет минусовая температура за окном

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Пензенский гидрометеоцентр рассказал жителям региона о погоде в ближайшие дни.

Так, с субботы по понедельник, 15-17 октября, за окном будет +9...+11 градусов. Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.

Ветер с северо-западного изменится на юго-западный.

Ночью 15-го и 17-го числа уличные термометры покажут 0...+2 градуса, 16-го ожидается -1...+1.

Между тем говорить о полной готовности к отопительному сезону в областном центре не приходится. По мнению главы города Владимира Мутовкина, ситуация с отоплением в 2022 году в лучшую сторону не изменилась.

«Все лето проводили опрессовку - и столько порывов! Опрессовка, значит, проводится фиктивно? Сколько домов сейчас без горячей воды и отопления! Хорошо еще, погода позволяет», - возмутился он.

Больше всего жалоб на подачу отопления и горячей воды поступило от жителей Октябрьского района Пензы.

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