Замначальника УЖКХ не смог сказать, сколько еще в Пензе домов без тепла

13.10.2022 | 15:09

«Ситуация с отоплением в этом году, к сожалению, в лучшую сторону не изменилась», - заявил глава Пензы Владимир Мутовкин на заседании комиссии городской думы в четверг, 13 октября.

Он возмутился большим количеством порывов на сетях во время пуска ресурса на старте отопительного сезона.

«Все лето проводили опрессовку, и столько порывов! Опрессовка, значит, проводится фиктивно? Сколько домов сейчас без горячей воды и отопления?» - поинтересовался он у замначальника управления ЖКХ Станислава Зотцева.

Тот не смог ответить на вопрос, пояснив, что не владеет информацией.

Владимир Мутовкин также подчеркнул, что из-за коммунальных аварий в городе много разрытий на внутриквартальных улицах, из-за которых затруднен проезд и даже проход к домам.

Он призвал управление ЖКХ более ответственно относиться к контролю за подготовкой сетей.