Сетевое издание|18+|Вторник|11 окт 2022|13:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области число случаев COVID-19 приблизилось к 215 000

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за сутки госпитализировали 25 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие 24 часа инфекция подтвердилась у 336 пациентов. 77 из них - жители Пензы, 69 - Сердобского района, 52 - Кузнецкого.

Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Бессоновский, Пензенский (по 21 случаю), Никольский (20), Городищенский (15), Малосердобинский (11), Белинский, Вадинский, Мокшанский (по 9) районы, ЗАТО Заречный (6), Спасский (5), Пачелмский (4), Камешкирский, Тамалинский (по 3), Башмаковский, Неверкинский (по 1) районы.

Общее количество случаев коронавируса в регионе достигло 214 953. В 206 311 из них все закончилось выздоровлением, инфекция унесла жизни 6 090 человек.

За сутки зарегистрировано 594 выздоровления и две новые смерти.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте