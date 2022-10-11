В Пензенской области число случаев COVID-19 приблизилось к 215 000

11.10.2022 | 13:12

В Пензенской области за сутки госпитализировали 25 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие 24 часа инфекция подтвердилась у 336 пациентов. 77 из них - жители Пензы, 69 - Сердобского района, 52 - Кузнецкого.

Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Бессоновский, Пензенский (по 21 случаю), Никольский (20), Городищенский (15), Малосердобинский (11), Белинский, Вадинский, Мокшанский (по 9) районы, ЗАТО Заречный (6), Спасский (5), Пачелмский (4), Камешкирский, Тамалинский (по 3), Башмаковский, Неверкинский (по 1) районы.

Общее количество случаев коронавируса в регионе достигло 214 953. В 206 311 из них все закончилось выздоровлением, инфекция унесла жизни 6 090 человек.

За сутки зарегистрировано 594 выздоровления и две новые смерти.