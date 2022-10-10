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Общество

За год пензенцы улучшили свое материальное положение

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Эксперты ria.ru оценили материальное благополучие населения в Пензенской области.

Они взяли данные за 2021 год и составили рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения.

При составлении списка учитывались такие показатели: отношение медианных доходов граждан к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами более 60 000 рублей в месяц.

По итогам 2020 года Пензенская область получила 31,03 рейтинговых балла, а 2021-го - 32,14. Регион занял в списке 56-е из 85 мест.

Наиболее благополучно в материальном плане население Ямало-Ненецкого автономного округа (100 баллов, 1-е место), Чукотского автономного округа (92,89, 2-е место) и Магаданской области (92,78, 3-е место).

Самое бедное население в Республике Тыва (1,51 балла, 84-е место) и Ингушетии (1, 85-е место).

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