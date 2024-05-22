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Общество

В Пензе на ремонт пустующих квартир выделят 12,8 млн

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В Пензе пустующие муниципальные квартиры отремонтируют и предложат тем, кого необходимо переселить из аварийного жилья. Об этом в среду, 22 мая, депутатам городской думы сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

По ее словам, на приведение жилых помещений в порядок планируется направить 12 млн 863 тыс. рублей.

Начальник финансового управления пояснила, что такая мера позволит одновременно и расселить ветхие дома, и сэкономить бюджетные средства.

«Есть несколько способов: строительство, покупка жилья, выплата выкупной стоимости. Предложение переселения в квартиры, принадлежащие казне, - один из вариантов», - уточнила она.

Ольга Завьялкина добавила, что перечень муниципальных квартир и смету на их ремонт разрабатывает городское управление ЖКХ.

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