В Пензе на ремонт пустующих квартир выделят 12,8 млн

22.05.2024 | 18:23

В Пензе пустующие муниципальные квартиры отремонтируют и предложат тем, кого необходимо переселить из аварийного жилья. Об этом в среду, 22 мая, депутатам городской думы сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

По ее словам, на приведение жилых помещений в порядок планируется направить 12 млн 863 тыс. рублей.

Начальник финансового управления пояснила, что такая мера позволит одновременно и расселить ветхие дома, и сэкономить бюджетные средства.

«Есть несколько способов: строительство, покупка жилья, выплата выкупной стоимости. Предложение переселения в квартиры, принадлежащие казне, - один из вариантов», - уточнила она.

Ольга Завьялкина добавила, что перечень муниципальных квартир и смету на их ремонт разрабатывает городское управление ЖКХ.