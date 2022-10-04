Общество

На Госуслугах теперь можно обжаловать собственную мобилизацию

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На портале Госуслуги появилась форма обратной связи, с помощью которой можно подать жалобу на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в России.

Для вызова соответствующего меню гражданину следует в поисковой строке робота Макса ввести слово «жалоба».

Откроется специальная форма для обжалования. Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы.

Отмечается, что подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Пользователю следует выбрать одно из оснований для отсрочки: негодность к военной службе по состоянию здоровья, обучение на очном или очно-заочном отделении в государственных вузах, ссузах и научных организациях в первый раз, трудовая деятельность - сотрудники ОПК, забронированные специалисты, ИТ специалисты, операторы связи или другое основание.

Для подачи жалобы потребуются данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учёте.

Кроме того, в личных кабинетах у мужчин появился отдельный баннер, нажав на который теперь можно проще записаться в добровольцы.

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