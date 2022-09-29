Вблизи Юбилейной площади перекроют проезд из-за митинга

29.09.2022 | 16:02

В пятницу, 30 сентября, в районе Юбилейной площади в Пензе временно изменится схема движения.

Это связано с проведением там митинга-концерта «Вместе навсегда» в поддержку решения жителей народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонских областей о вхождении в состав России по результатам референдумов.

30 сентября состоится концерт «Вместе навсегда». В связи с проведением данного мероприятия временно изменится схема организации дорожного движения.

Так, с 22:00 29 сентября до 6:00 30-го нельзя будет парковаться:

- по обеим сторонам улицы Бакунина (на участке между улицами Толстого и Суворова);

- на улице Новый Кавказ (отрезок от улицы Толстого до улицы Пугачева);

- на улице Пугачева (от Нового Кавказа до улицы Некрасова).

С 6:00 до 15:00 30 сентября эти же участки полностью закроют для проезда, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.