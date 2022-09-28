Уклонение от повестки: юрист объяснил, за что грозит 10 лет

28.09.2022 | 07:02

Граждане России продолжают получать повестки в связи с объявленной главой государства Владимиром Путиным частичной мобилизацией.

Процедура вручения повестки, явки военнобязанного в военкомат и дальнейших действий мобилизованного имеет юридические нормы.

На горячей линии Министерства обороны РФ напомнили, что 24 сентября президент России подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, который ранее был принят Государственной думой РФ во втором и третьих чтениях.

Кроме того, призванные на военные сборы из запаса теперь несут уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

В Минобороны отметили, что повестку для мобилизации может вручить лично в руки только сотрудник военкомата после предъявления удостоверения, а также граждане, которые входят в состав аппарата усиления военкомата, специально уполномоченные военным комиссаром.

«На данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Наказание - штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет», - рассказали специалисты ведомства.

Ни по телефону, ни через сайт «Госуслуги» вызвать в военкомат нельзя. При этом не возбраняется, если человек сам придет в военкомат и поинтересуется, не планируется ли его призвать.

По мнению юриста Сергея Петрова, военнообязанного ждет уголовное преследование, если он придет по повестке в военкомат, пройдет медкомиссию, получит предписание и после этого не явится на сборный пункт.

«Гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа военного комиссариата. Если гражданин уклоняется уже после этого, для него может наступить ответственность по 337-й статье УК РФ, а там наказание до 10 лет», - указал юрист.

При этом Петров затруднился ответить, что ждет тех граждан, кто покинул пределы страны, но их близким или по месту регистрации военнообязанного, уже были доставлены повестки.

«Сейчас границу без справки из военкомата уже не пересечь, хотя несколько дней назад такая возможность еще была. Думаю, раз на руки они ничего не получали и в военкомат не ездили, то и привлечь их к ответственности будет сложно. А вот по 328-й - «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» - вполне», - предположил Петров.