Отопительный сезон: пензенцы могут направить жалобы на горячую линию

28.09.2022 | 10:24

Пензенцы могут пожаловаться на проблемы, связанные с началом отопительного сезона. Об этом в среду, 28 сентября, рассказал министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

Для жителей многоквартирных домов работает горячая линия по номеру 222-370. Звонить можно с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Тем, кто заметил, к примеру, что в одной из комнат или нескольких батарея осталась холодной, нарушилась герметичность системы отопления, нужно в первую очередь обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей организации по обслуживанию жилого фонда (номер указан в квитанции).

«В случае несвоевременного принятия мер организацией по ОЖФ необходимо звонить в министерство по телефону вышеназванной горячей линии», - пояснил Михаил Панюхин.

Отопительный сезон в Пензенской области (в отдельных муниципальных образованиях) начался с 9 сентября, в Пензе - с 26-го.