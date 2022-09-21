Общество

Стало известно, коснется ли мобилизация ограниченно годных к военной службе

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Ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, никуда призывать не будут, сообщают РИА Новости.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с речью по поводу частичной мобилизации. Он объяснил, кого коснется мобилизация.

По словам Шойгу, повестки получат граждане РФ из запаса, кто имеет боевой опыт, с необходимой для армии военно-учетной специальностью.

По его словам, у России огромный мобилизационный ресурс - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

Мобилизация не коснется студентов. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.

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Источник — ria.ru
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Гость||

У всех чиновников - бронь .

Гость||

А сколько сыкунов

Гость||

пусть детишек своих отправят сначала в качестве примера и поднятия патриотического духа!

Гость||

Войны нет а мобилизация есть. Как так может быть?

Гость||

Вот примут в состав России новых членов, вд считай будут на нашей территории, вот и причина объявить ВП, все идёт по плану, вот и начнут тогда, раз ещё не начинали!

Гость||

семья Корневых

Гость||

10.46 А ты что не знала, что мужчины с рождения уже воины? Если конечно твой супруг как Галкин, то вопросы нет. И конечно же в школе о замужестве думала, а не историю учила. Если все будут думать как ты, не будет будущего у твоих детей и внуков, да и твоего будущего не будет. А все потому, что слушаешь и читаешь не тех.

Гость||

Гость писал(a):

Если все будут думать как ты, не будет будущего у твоих детей и внуков, да и твоего будущего не будет. А все потому, что слушаешь и читаешь не тех.
как раз таки пойдут они и по теории вероятности или случая у некоторых из них точно не будет будущего а на гражданке всегда все стабильно тихо только в фантазиях бурлит

Гость||

10 46 или ты хочешь чтобы у нас было как там? Там и раскачивали специальные люди, все топили про богатых. Только теперь от страны ничего не останется, впрочем как и богатых и бедных этой страны. В мире много стран, где такое уже было, но ты же за себя только топишь. А куда бежать будешь, думаешь тебя ждут в другой стране мира? Открой последнюю книгу Библии и разуй глаза,независимо какой ты религии или нет. Всё идёт как должно быть.

Гость||

Мне 63 года на пенсии. Не берут. Пойду на охоту зайчика потравлю.

Гость||

Сколько же мусора у людей в голове и прямой кишке. Ещё повестки не прислали, уже полные штаны. Ваши бабушки детей чужих в войну вырастили, ели лебеду. А ваша зависть гложет ваши сердца. Богатым завидуете. Так Господь сказал про богатых. Веры нет в Господа у вас? Вам же написали и разжевали кого будут призывать. Паникеры без ума.

Гость||

«ты что не знала, что мужчины с рождения уже воины?»

Правда? А чинки с депутатами и их детишки кто? А чаво у них бронь? Они как муж пугачевой? А будушее у них получше твоего, идиот!

Гость||

«/Богатым завидуете/«

Это не зависть, а возмущение, дурачок! Пусть идут наравне со всеми!


Имя: Гость
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