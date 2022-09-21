Стало известно, коснется ли мобилизация ограниченно годных к военной службе

21.09.2022 | 10:19

Ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, никуда призывать не будут, сообщают РИА Новости.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с речью по поводу частичной мобилизации. Он объяснил, кого коснется мобилизация.

По словам Шойгу, повестки получат граждане РФ из запаса, кто имеет боевой опыт, с необходимой для армии военно-учетной специальностью.

По его словам, у России огромный мобилизационный ресурс - 25 миллионов человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов.

Мобилизация не коснется студентов. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.