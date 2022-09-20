В РПН рассказали об основных нарушениях в летних детских лагерях

20.09.2022 | 10:59

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги детской летней оздоровительной кампании 2022 года.

За весь период в 357 организациях отдохнули 36 851 человек. Это на 2 727 больше, чем было запланировано (увеличить количество удалось за счет открытия дополнительных смен). В двух санаториях побывали еще 1 184 ребенка.

Во время проверок в 72 лагерях выявили нарушения текущего характера, среди которых: несоответствие примерного и фактического меню по выходу блюд; неудовлетворительные лабораторные исследования готовых блюд, смывов и воды по микробиологическим показателям; нарушение режима уборки и обработки, содержания и оборудования помещений, правил мытья столовой и кухонной посуды, питьевого режима, а также требований по приему детей в лагерь.

За лето специалисты управления составили 82 протокола об административном правонарушении, вынесли 76 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 398,1 тыс. рублей и 6 предупреждений.

«Выданы предписания об устранении нарушений. Один протокол направлен для рассмотрения в суд. Судом принято решение о вынесении предупреждения ответственному лицу», - сообщили в пресс-службе регионального управления РПН.