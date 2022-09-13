Общество

Пешеходы изменили поведение из-за отсутствия разметки на Измайлова

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На улице Измайлова водителям вольготно: ни двойных сплошных, ни прерывистых, и даже полосы для движения никак не обозначены. Перед глазами тех, кто за рулем, - просто сотни метров ровного асфальта. И не всем отсутствие разметки нравится.

«Тяжело ездить, хотелось бы, чтобы быстрее сделали. По разметке намного проще и спокойнее, меньше аварий», - отметила пензячка.

«Это очень плохо. Когда нет разметки, получается неконтролируемая дорога», - рассказал мужчина.

«Ширину дороги знаю, но лучше с разметкой. Особенно плохо ночью и когда дождик», - пожаловался горожанин.

Даже пешеходы изменили свое поведение. Многие подумали: раз зебры на дороге нет, то ширина перехода не определена, а значит, каждый сам решает, насколько далеко от светофора можно пересекать проезжую часть.

Разметка на улице Измайлова исчезла после того, как здесь положили новый асфальт. Судя по информационным щитам, ремонт покрытия должны были завершить до 1 сентября. Рабочих здесь нет уже давно, а к нанесению белых линий так никто и не приступил.

По информации пресс-службы администрации города, все дело в том, что были выявлены некоторые недостатки в деятельности подрядной организации. Как только их устранят, приступят к нанесению разметки. Ориентировочно она должна появиться до конца сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!

Гость||

Конечно без разметки никуда,хочу развернусь,хочу по встречке.


Имя: Гость
Комментарий:

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