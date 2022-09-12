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Общество

Пензячке пригрозили увольнением за отказ делать прививку от COVID-19

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Жительница Пензенской области оказалась под угрозой увольнения, поскольку работодатель требует вакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

«Устроилась на работу. Требуют привиться от коронавирусной инфекции, но по плану ревакцинация только в январе 2023 года. На работе требуют прививку раз в полгода, это правильно?» - написала женщина в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

В государственной инспекции труда по области объяснили, что работодатель не имеет права грозить ей увольнением.

Вакцинация становится обязательной, если в регионе действует соответствующее постановление главного санитарного врача.

«В Пензенской области решение о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям было принято 7 ноября 2021 года. Данный документ утратил силу в связи с изданием постановления главного государственного санитарного врача по Пензенской области от 15 марта 2022 года», - сообщили в трудовой инспекции.

Специалисты добавили, что по состоянию на 12 сентября в Пензенской области отсутствует решение об обязательной вакцинации, поэтому такие меры, как увольнение, отстранение от работы, в отношении сотрудника, отказавшегося прививаться, не могут быть приняты.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

такие меры, как увольнение, отстранение от работы, в отношении сотрудника, отказавшегося прививаться, не могут быть приняты
Но если работник ничтожество и терпила - могут.


Имя: Гость
Комментарий:

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