За 8 месяцев в Пензенской области погибли 24 пешехода

11.09.2022 | 16:08

В Пензенской области с января по август случилось 231 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 24 человека.

217 пешеходов получили травмы различной степени тяжести.

«Наиболее распространенными причинами таких ДТП является внезапное появление пешеходов на проезжей части перед близко движущимся транспортным средством, переход проезжей части в неустановленном месте, нахождение на проезжей части без цели ее перехода», - перечислили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям региона о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Граждан, которые стали свидетелями того, что человек находится на дороге, не собираясь ее переходить, или же в темное время суток не использует световозвращающие элементы на одежде, аксессуарах (особенно вне населенных пунктов), просят сообщить о данных фактах в Госавтоинспекцию.

Звонки принимаются на номера: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.