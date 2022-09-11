В Пензе жители Западной Поляны остались без холодной воды

11.09.2022 | 12:59

В Пензе жители нескольких улиц микрорайона Западная Поляна остались без холодной воды. Ресурс исчез в домах на улицах Мира, Попова, Пацаева.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили читатели.

ЧП прокомментировали в ООО «Горводоканал».

Ресурс отключили около 11:00 из-за утечки, которая произошла у дома № 72 на улице Мира. В данный момент на месте работает бригада специалистов. Все усилия будут приложены к тому, чтобы вода появилась у жителей микрорайона уже к вечеру.

Также в Горводоканале сообщили, что организован подвоз воды. Его осуществляют по заявкам управляющих компаний.