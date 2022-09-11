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Общество

В Пензе жители Западной Поляны остались без холодной воды

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В Пензе жители нескольких улиц микрорайона Западная Поляна остались без холодной воды. Ресурс исчез в домах на улицах Мира, Попова, Пацаева.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили читатели.

ЧП прокомментировали в ООО «Горводоканал».

Ресурс отключили около 11:00 из-за утечки, которая произошла у дома № 72 на улице Мира. В данный момент на месте работает бригада специалистов. Все усилия будут приложены к тому, чтобы вода появилась у жителей микрорайона уже к вечеру.

Также в Горводоканале сообщили, что организован подвоз воды. Его осуществляют по заявкам управляющих компаний.

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Гость||

На Заводской горячей нет неделю,когда включат неизвестно.

Гость||

Вот писец, мотя на гамно изойдется,печальбеда.

Гость||

Кому-то не повезло с этой "властью".

Всё у неё прогнило и разваливается.

Гость||

Идите голосуйте и едро включит вам на 2 часа горячую воду а потом гнилые трубы лопнут!И их латать начнут)не менять на новые ,а именно латать гнилые!А заплатите как за полную услугу монополистам энергетическим!А с 1 января глядишь еще тарифы повысят на жкх и заживете

Гость||

Вообще замечательно,дома Дубае и воды нет.


Имя: Гость
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