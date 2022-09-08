В Пензенской области за неделю почти 3 000 человек заболели ОРВИ

08.09.2022 | 09:58

В Пензенской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 29 августа по 4 сентября было зарегистрировано 2 883 случая ОРВИ (226,3 на 100 тысяч населения). Эпидемический порог превышен на 154%, что на 13,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость ОРВИ детей до 14 лет составила 291,2 на 100 тысяч детского населения, что ниже эпидпорога на 11,7% для детей в возрасте 7-14 лет и на 27% для возраста 3-6 лет.

Относительно высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Лунинском (1 309,5); Башмаковском (584,3), Мокшанском (533,4), Шемышейском (379,3), Городищенском (281,4), Каменском (280,9, Земетчинском (245,6) районах.

В областном центре в течение недели диагноз «ОРВИ» поставлен 1 350 пациентам, суммарная заболеваемость составила 265 на 100 тысяч населения. Это выше уровня эпидпорога на 109,6% и на 10,3% больше, чем неделей раньше.

Среди детей заболеваемость ОРВИ в Пензе ниже контрольного уровня, среди лиц старше 15 лет - выше на 164%.

Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,23% населения и 0,29% детей в возрасте до 14 лет.